[아시아경제 이정윤 기자]안희정 전 충남도지사의 성폭행 사실을 폭로한 김지은씨가 자신에 대한 악성댓글을 게재한 누리꾼들을 고소했다.

8일 서울 수서경찰서에 따르면 경찰은 김씨가 지난 5월 6일 명예훼손과 모욕 혐의로 누리꾼 40명을 고소해 수사를 진행하고 있다.

고소당한 누리꾼들은 김씨가 지난 3월 펴낸 책 '김지은입니다'를 소개하는 기사에 '(안 전 지사의) 성폭행이 아니라 불륜 아니냐' 등의 댓글을 단 것으로 전해졌다.

