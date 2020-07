[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교가 캄보디아에 '예비 세종학당'을 운영하게 된다. 덕성여대는 문화체육관광부 산하 세종학당재단의 예비 세종학당 운영 사업 수행 기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다. 예비 세종학당 지정 및 운영 사업은 세종학당이 필요한 지역에 현지 대학과 국내 대학이 협력해 한국어 프로그램을 개설하는 것을 지원하는 사업이다. 국내 대학은 현지에 한국어 교원을 파견하며 현지 대학은 교육 공간을 제공한다. 덕성여대는 캄보디아 왕립농과대학교와 협력해 예비 세종학당을 운영하게 되며 세종학당재단은 최대 2년 간 운영비를 지원한다. 세종학당재단은 전 세계 76개국에 213개 세종학당을 운영하고 있다.

