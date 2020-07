KPC, 과학문화 전문인력 양성 프로그램 참가자 모집

[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부(KPC, 회장 노규성)는 2020 과학문화 전문인력 양성 프로그램 중 '과학융합 강연자 양성과정' 사업 수행기관으로 선정돼 오는 17일까지 해당 과정의 1차 참가자를 모집한다고 8일 밝혔다.

과학기술정보통신부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관하는 과학문화 전문인력 양성 프로그램은 과학문화 산업의 새로운 분야 발굴, 신규 성장동력 육성을 통한 양질의 일자리 창출을 위해 과학문화 분야 5개 직종의 체계적인 전문인력을 양성하는 것을 목적으로 한다. 양성 분야는 과학융합강연자, 과학만화가, 과학스토리텔러, 과학저술가, 과학크리에이터 5개 직종이다.

한국생산성본부가 운영하는 '과학융합 강연자 양성과정'은 과학을 주제로 대중과 소통하는 과학 전문인력을 양성, 대중의 과학 이해도와 흥미를 높이기 위한 과정이다. 과학융합 강연자는 최신 과학내용을 소재로 인문학과 융합해 창의적 소통을 하는 강연자를 뜻한다. 이번 과정에선 대중과 과학으로 소통하기 위한 기본적인 소양교육과 함께 강연자로서의 전문성을 향상시키기 위해 핵심역량 강화 교육 및 실습과 맞춤형 멘토링 등이 이뤄질 예정이다.

교육과정은 전액 무료로 제공되며, 교육과정을 통해 추후 과학융합 강연자로 활동 할 수 있도록 개인별 1개 이상의 과학문화 강연 콘텐츠 개발이 지원된다. 과학기술을 주제로 한 대중 강연 기획·운영 희망자로서 과학 강연에 관심이 있다면 누구나 지원 가능하다. 서류심사, 면접심사를 거쳐 참가자를 선발하며 8월부터 10월까지 3개월간 교육이 진행된다.

