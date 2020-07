[속보]김정은, 김일성 26주기 맞아 시신 안치된 금수산궁전 참배

속보[아시아경제 김수완 기자] 김정은 북한 국무위원장이 김일성 주석 26주기를 맞아 김일성·김정일의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 참배했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 8일 "김일성 동지 서거 26돌이 되는 민족 최대의 추모의 날"이라며 "김정은 동지께서 금수산태양궁전을 찾으시였다"고 보도했다.

정확한 참배 날짜와 시간은 공개되지 않았으나, 북한 관영매체들이 통상 김 위원장의 활동을 다음 날 보도해왔다는 점에서 7일 늦밤이나 자정에 이뤄졌을 것으로 보인다.

통신은 "최고영도자 동지께서는 김일성 동지께서와 김정일 동지께서 생전의 모습으로 계시는 영생홀들을 찾으시어 가장 경건한 마음으로 삼가 인사를 드리시었다"고 전했다.

이번 참배에는 최룡해 최고인민회의 상임위원회 위원장, 박봉주 국무위원회 부위원장, 김재룡 내각 총리를 비롯해 국무위원회 위원들, 당 중앙위원회 정치국 위원·후보위원들, 당 중앙군사위원회 위원 등 고위 간부들이 함께했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr