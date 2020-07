[아시아경제 장효원 기자] 1조원대 환매 중단 사태를 야기한 라임자산운용 사건에 등장하는 핵심 인물 ‘4대 회장님’ 중 한명인 코스닥 상장사 리드의 실소유주 김모 회장이 체포됐다.

6일 서울남부지검 형사6부(부장 조상원)는 이날 오전 김 회장을 체포했다고 밝혔다. 김씨는 라임 자금 약 300억원이 투입된 리드의 횡령 사건과 관련해 검찰 수사를 받다가 잠적해 수배 중이었다.

최근 리드 경영진은 회삿돈 834억원을 횡령한 혐의로 기소돼 1심에서 징역 3~8년을 선고받았다. 재판에서 배후에 김 회장이 있었다는 취지의 증언도 나왔다.

한편 이종필 라임자산운용 전 부사장은 리드에 300억원을 투자해주는 대가로 명품 시계와 가방, 수입 자동차, 전환사채(CB) 등 총 14억원 상당의 금품 등을 수수한 혐의로 구속돼 재판 중이다.

