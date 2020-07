이재용 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,000 전일대비 1,400 등락률 +2.61% 거래량 19,736,200 전일가 53,600 2020.07.06 15:30 장마감 close 부회장이 6일 수원사업장에 위치한 'C랩 갤러리'를 찾아 사내 스타트업의 제품과 기술을 살펴보고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr