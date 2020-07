[아시아경제 문제원 기자] 이탈리아 출신의 영화음악 거장 엔니오 모리코네가 93세를 일기로 별세했다.

6일(현지시간) ANSA 통신 등에 따르면 모리코네는 낙상으로 대퇴부 골절상을 입어 병원 치료를 받아오다가 전날 밤 숨을 거뒀다.

이탈리아 로마 출신인 모리코네는 시네마 천국, 미션, 황야의 무법자, 원스 어폰 어 타임인 아메리카 등 500편이 넘는 영화음악을 만든 거장이다.

