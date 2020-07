김선갑 광진구청장, 광진경찰서·소방서에 덴탈마스크 1만 매씩 전달

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 6일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 지역감염 확산 방지를 위해 함께 협조해준 광진경찰서·소방서에 덴탈마스크와 손소독제 등 방역물품을 지원했다.

이번 방역물품 지원은 중앙재난안전대책본부에서 ‘덕분에 챌린지’ 캠페인 대상을 의료진에서 국민 모두로 확장함에 따라 ‘덕분에 챌린지’ 일환으로 감사한 마음을 전달하기 위해 마련됐다.

이 날에는 김선갑 광진구청장이 직접 광진경찰서와 소방서를 찾아 각각 덴탈마스크 1만 매와 손소독제 100개, 살균소독제 100개를 전달했다.

광진경찰서·소방서는 2월 초 열린 ‘유관 기관장·단체장 대책회의’를 통해 촘촘한 방역체계 협력을 약속했다.

이에 광진경찰서는 유흥시설 및 자가격리자 현장 점검을 함께 진행, 광진소방서는 코로나19 환자 발생 시 이송에 협조하기로 했다.

이에 앞서 구는 지난 2월 광진소방서에 덴탈마스크 2000 매를 전달, 4월에는 광진경찰서와 소방서에 각각 국민안심마스크 3000 매 등 총 8000매를 지원했다.

김선갑 광진구청장은 “광진구의 코로나19 확진자 수는 25개 자치구 중 두 번째로 적다. 이는 모든 구민들의 협조가 있었기에 가능한 일이었다”며 “광진소방서와 경찰서에서도 지역감염 확산을 위해 적극적으로 협력해주셔서 감사의 마음을 표현하기 위해 방역물품을 지원하게 됐다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr