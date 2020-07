원광대, 광주과학기술원 주관 인공지능 선도 모델 구축 사업 '참여'

전북 유일 컨소시엄 기관

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 원광대학교가 과학기술정보통신부에서 진행하는 '학·연 연계 사업화 선도 모델 구축 사업'에 전북에서 유일하게 컨소시엄 기관으로 참여한다고 6일 밝혔다.

원광대에 따르면 광주과학기술원이 주관하는 ‘인공지능(AI) 기반 융·복합 기술의 기술사업화 협력 선도 모델 구축’과제에 호남권 주요 대학과 연구소 등이 연계한 인공지능 집적 연구산업복합단지 특구 구축을 함께할 예정이다.

이 사업은 지역의 전략·특화 산업을 연계한 지역 확산형 융합 기술 생태계 활성화와 대학과 연구소의 협력을 통해 시장에서 필요로 하는 신산업 분야 유망 기술을 발굴해 창업까지 연계할 수 있도록 추진된다.

원광대의 인공지능 기반 융·복합 기술은 정부의 인공지능 산업 집중 육성 전략과 발맞춰 스마트 공장이나 관제 시스템, 이동형 교통정보 시스템 관련 인공지능 융합기술 사업화 협력체계 구축을 통해 4차 산업 혁명의 혁신 성장을 견인할 것으로 기대하고 있다.

대학 관계자는 “원광대는 앞으로 4차 산업혁명을 주도할 유망 지식 재산을 발굴해 사업화 되도록 뒷받침할 계획”이라며 “이번 성과는 호남권 주요 대학 및 연구소가 추진하는 사업에 전북에서 유일하게 참여함으로써 원광대의 활동 영역을 넓힐 수 있는 긍정적 효과 등이 기대된다”고 말했다.

