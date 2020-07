KB국민은행, '대학생 디지털 서포터즈' 선발

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 고객의 디지털 서비스 이용 지원을 위해 '대학생 디지털 서포터즈' 270명을 선발했다고 밝혔다.

4회째를 맞는 대학생 디지털 서포터즈'는 디지털에 친숙한 전국 대학생들로 구성해 고객의 디지털 및 비대면 서비스 체험 확대와 이용 활성화를 유도하는 도우미 역할을 수행한다.

'대학생 디지털 서포터즈'는 KB스타뱅킹, Liiv, STM 등의 비대면 서비스와 객장 대기 고객 대상 디지털 서비스 이용 방법에 대해 사전 교육을 받고, 앞으로 두 달간 전국 영업점에서 서포터즈 활동을 수행하게 된다. 또 최종 우수 활동 서포터즈에게는 장학금 지급 등 다양한 혜택이 제공된다.

특히 모바일로 QR코드만 입력하면 업무 신청서를 미리 작성할 수 있는 'KB모바일 신청서 미리 작성 서비스'와 카드·통장 없이 창구와 자동화기기에서 거래가 가능한 'KB바이오인증(손쉬운뱅킹)서비스' 등을 적극 홍보할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "디지털에 친숙한 대학생들이 고객의 디지털 서비스 경험 촉진 및 변화를 리드하는 홍보대사로 활동할 계획"이라며 "방학 시즌을 활용해 열정 넘치는 대학생들의 긍정적인 디지털 홍보 채널로 확장 운영하겠다"고 말했다.

한편 '대학생 디지털 서포터즈'는 이번 겨울방학 기간에도 규모를 더욱 확대해 운영될 예정이다.

