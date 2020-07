[아시아경제 이창환 기자] 박용만 대한상공회의소 회장이 세계가 혁신의 각축장이 돼 가는데 우리는 따라가기도 벅차다며 모두가 혁신에 동참해야 한다고 밝혔다.

박 회장은 6일 페이스북을 통해 "새로운 산업의 등장과 더불어 전 세계는 혁신의 각축장이 된 지 오래"라며 "우리는 이기기는커녕 따라가기도 벅찬 달리기를 하고 있다"고 주장했다.

박 회장은 "법과 제도가 달리기에 적합하게 바뀌지 못했기 때문"이라며 "이제는모두가 혁신에 동참하는 노력을 해야 살아남을 수 있다"고 덧붙였다.

이어 "혁신의 물꼬를 틀 물길이 열려야 한다"며 "그것이 지금은 샌드박스"라고 말했다.

박 회장은 대한상의의 '민간 샌드박스'를 통해 기회를 얻게 된 홈 재활 제품 '스마트 글러브'(네오펙트) 사례를 소개한 영상을 함께 올렸다.

