아이폰12 5.4인치, 아이폰SE보다 크고 아이폰7보다 작다

아이폰SE 1세대보다 6mm 넓고 7보다 3mm 작아

아이폰SE 계보 잇는 작은 아이폰…한 손 제어도 거뜬

[아시아경제 한진주 기자] 출시를 앞둔 '아이폰12' 5.4인치 모델의 크기가 아이폰SE 1세대보다는 크고 아이폰7보다는 작은 것으로 나타났다.

5일(현지시간) IT전문매체 맥루머스 포럼에서 활동하는 트위터리안 아이작이 온라인에서 유통되는 아이폰12 5.4인치 모델의 크기를 아이폰SE, 아이폰7과 비교한 결과 두 모델의 중간이었다.

세 제품을 놓고 비교했을 때 아이폰12 모형의 가로 길이가 아이폰SE 1세대보다 6mm 넓고 아이폰7보다는 3mm 작았다. 아이폰SE 1세대보다 두께는 1mm 두꺼웠다.

5.4인치 모델은 작은 화면을 선호하면서도 가격 부담이 적은 모델로, 아이폰SE의 계보를 잇게 될 것으로 보인다. 화면 크기가 커지더라도 4.7인치 아이폰SE와 비교하면 베젤이 훨씬 훨씬 작아지기 때문에 한 손으로 제어하기에도 수월하다.

아이폰12 시리즈는 아이폰4처럼 모서리가 각진 디자인이 될 것으로 예상된다. 국내 이용자들 사이에서는 '깻잎 통조림'에 비유되기도 한다.

아이폰12는 6.7인치와 6.1인치 2종, 5.4인치 1종까지 총 4종으로 출시될 예정이다. 5.4인치 모델의 경우 아이폰11프로(5.8인치)보다도 작은 크기다. 6.7인치 모델은 아이폰11프로 맥스보다 클 것으로 예상된다.

애플은 9월 중 신제품 공개 이벤트를 열어 아이폰12 등을 공개할 것으로 예상된다. 6.7인치와 6.1인치 1종에 3개의 카메라가, 나머지 6.1인치 1종과 5.4인치 모델에는 듀얼 카메라가 탑재된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr