신협, 어부바송 영상 콘테스트 공모…대상 300만원

[아시아경제 김민영 기자] 신협중앙회가 다음 달 16일까지 6주 간 '어부바송 영상 콘테스트' 공모전을 개최한다고 6일 밝혔다.

공모 방식은 참가자가 '평생 어부바'의 의미를 담은 신협 어부바 CM송을 활용해 장르 제한 없이 홍보영상을 제작해 응모하면 된다. 브이로그 형식이나 1인 방송, 뮤직비디오 등 다양하게 제작하면 된다.

남녀노소 누구나 참가할 수 있으며 신협 블로그에서 신청서, 음원, 가이드송을 다운받아 제작하면 된다. 제출된 영상물은 모두 신협 공식 유튜브에 공개될 예정이다.

시상은 참신성·주제 적합성·홍보활용성 등을 기준으로 내부 심사 및 유튜브 콘텐츠 반응도를 종합해 대상 1명, 최우수상 1명, 우수상 3명 등 최대 71명을 선정해 시상할 계획이다. 대상 수상자에게는 300만원의 상금이 주어지며 ▲최우수상 200만원, ▲우수상 100만원 ▲주간 베스트상(매주 1명)에게 30만원 및 어부바 굿즈 세트 ▲인기상(매주 10명)에게는 모바일 상품권 5만원을 시상하는 등 총 1280만원 규모로 진행된다.

모든 수상작은 신협 공식 블로그를 통해 발표 및 개별 안내할 예정이며 최종 당선작은 다음 달 28일, 주간베스트 및 인기상은 오는 15일부터 매주 수요일 발표된다. 선정된 작품은 향후 신협의 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

박규희 신협중앙회 홍보실장은 “이번 콘테스트는 신협 창립 60주년을 기념하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 어려움을 겪고 있는 국민들을 위로하기 위해 마련한 이벤트”라며 “이번 공모전을 통해 신협의 마스코트인 '어부바'가 국민들에게 더 친근한 이미지로 다가가기를 바란다”고 전했다.

