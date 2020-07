노원구, 2020년 재난관리평가 ‘우수기관’ 선정

전국 325개 기관 대상 5개 분야 재난관리 역량평가... 행정안전부 장관표창 포상금 500만원 및 특별교부세 1억 원 확보

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 행정안전부가 주관한 ‘2020년 재난관리평가’에서 우수기관으로 선정됐다.

재난관리평가는 재난 및 안전관리기본법에 따라 전국 325개 기관(중앙부처 28, 시군구 226, 도 17, 공공기관 54)이 대상이다.

재난관리책임기관의 안전관리 실태를 평가, 재난관리 역량을 제고하기 위해 매년 실시한다.

우수구 선정으로 구는 포상금 500만원과 함께 특별교부세 1억 원을 확보했다.

올해는 공통, 예방, 대비, 대응, 복구 등 5개 분야를 대상으로 재난관리 역량평가가 이뤄졌다. 민간전문가 60명이 참여한 중앙재난관리평가단이 중앙부처와 시ㆍ도를 직접평가, 상급기관이 관할 공공기관 및 시군구를 평가했다.

구는 ▲재난·안전 분야 재정투자 확대 ▲재난 및 안전관리 교육홍보 실적 ▲재해취약지역·시설물 안전실적 등을 비롯해 ▲재난유형별 위기관리 매뉴얼 개선 실적 ▲민간 다중이용시설 위기관리 실적 ▲재해구호 인프라 확보 및 관리실적 등 재난관리 전 단계에서 고르게 우수한 평가를 받았다.

분야별 우수평가를 받은 사례를 살펴보면 지난해 재난·안전분야 재정투자는 2018년 236억 대비 36% 증가한 총 321억원을 편성했다.

폭염대책으로 어르신 야간무더위쉼터 27개소를 운영해 총 1197명이 이용, 87개소에 그늘막을 설치했다. 한파대책으로 버스정류장 따숨쉼터 92개소, 온열의자 152개소를 설치했다. 미세먼지 종합대책도 수립하고 취약계층을 위해 경로당 246대, 어린이집 419대, 공공시설 254대 등 총 928대의 공기청정기를 보급했다. 버스정류장에 ‘미세먼지 안전쉼터’를 마련하는 등 구민 안전체계 구축에 힘썼다.

재해취약지역 및 시설물도 살폈다. 지역 내 노후 건축물의 안전사고를 예방, 종합적인 안전관리시스템을 제공하는 ‘노원구 건축안전센터’ 설치했다. 건축사, 건축구조기술사, 토질 및 기초기술사 등 전문 인력 3명을 채용해 지역 내 건축물 안전을 책임진다.

아울러 ‘구민안심보험’도 가입해 구민 불안감 해소에 나섰다. 구민이 자연재해나 사회재난 피해를 입을 경우 긴급 지원을 받을 수 있다. 사고나 재난 피해를 입은 장소와 무관하게 보험혜택이 주어지고 기존에 가입한 개인보험과 중복 보상도 가능하다.

구는 지난해 ▲행정안전부 평가 지역안전지수 ‘생활안전’ 3년 연속 1등급 ▲행정안전부 국민안전교육 ‘우수구’ ▲서울시 안전한 도시만들기 ‘우수구’ ▲행정안전부 발표 2019년 지역안전도 1등급을 받은 바 있다.

올해 ‘재난관리평가’에서도 우수기관으로 선정되면서 구민들이 안심하고 살 수 있는 안전한 지역사회임을 대내외적으로 인정받은 셈이다.

오승록 구청장은 “코로나19 뿐 아니라 각종 재난상황에 철저히 대비하기 위해 꾸준히 노력해 왔다”면서 “앞으로도 재해위험요인을 사전에 제거하여 구민들의 소중한 생명과 재산을 지켜나가겠다”고 말했다.

