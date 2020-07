태광그룹 "올해는 외부 고객 만족 위한 정도경영 추진"

[아시아경제 황윤주 기자] 정도경영 2년차에 접어든 태광그룹이 올 하반기에는 외부고객 만족을 위한 정도경영을 집중적으로 추진한다.

태광그룹 정도경영위원회는 지난달부터 임직원 대상으로 외부고객 만족을 위한 온라인 영상시리즈 '정도경영ON'을 제작해 전파하고 있다. 제작 영상은 외부고객 만족이 기업의 핵심가치가 되어야 하는 이유와 태광그룹의 현주소, 나아갈 방향 등을 시리즈별로 차곡차곡 담고 있다..

영상은 정도경영 전도사로 나선 임 위원장의 인터뷰 3회와 계열사별 협력사들의 고충을 담은 인터뷰, 그리고 고객만족을 이룬 다양한 성공·실천 사례 등으로 7월 말까지 매주 1회씩 모두 5회 나온다.

임수빈 위원장은 인터뷰 영상을 통해 "지난해가 고객 중심의 정도경영을 위한 변화의 첫 해였다면, 올해는 외부고객 만족을 위한 정도경영을 추진하는 해"라며 "외부고객은 우리와 운명을 같이 하는 공동체"라고 강조했다. 임 위원장은 외부고객과의 상생은 바로 우리의 생존과 발전에 직결되어 있으며, 외부고객의 목소리를 들어야 기업이 살 길을 찾을 수 있다고 역설했다.

태광그룹은 올해 초 '도덕성 확립을 위한 행동기준'을 마련해 내·외부 고객이 제공하는 금품, 편의 등에 관한 기본원칙 등 세부계획을 수립하였고, 외부고객과의 인터뷰 등 현장조사를 통해 구체적 개선안도 마련하고 있다. 태광그룹은 각 계열사별로 6·7월 두 달 간 영상시청을 마치고, 부서별·직급별 토론회 등을 통해 외부고객 만족을 위한 구체적인 실천 계획도 수립하기로 했다.

