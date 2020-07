'위대한 배태랑' 오정연, 저탄고지 식단 공개 "3개월 만에 8kg 감량"

[아시아경제 김정호 기자] 아나운서 출신 오정연와 트로트 가수 오나태주가 '위대한 배태랑' 멤버들을 위한 '일일코치'로 나선다.

6일 방송되는 JTBC '위대한 배태랑'에서 멤버들은 지난 주에 이어 발레와 폴댄스에 도전장을 내민다.

아울러 특급 게스트인 오정연와 나태주가 출연, 힘든 운동으로 고군분투하고 있는 멤버들을 돕는다.

서울대 체육교육학과에서 발레를 전공한 오정연이 일일 선생님으로 등장한다. 그는 16년 전 학교를 졸업했지만 여전히 녹슬지않은 실력으로 모두를 놀라게 만들었다는 후문이다. 더불어 그는 최신 걸그룹 노래에 맞춰 완벽한 춤을 선보인다.

또한 오정연은 다이어트로 고생하는 배태랑들을 위해 손수 다이어트 도시락을 준비한다. 오정연이 준비한 '키토제닉' 도시락은그가 평소 꾸준히 먹고 있는 ‘저탄고지'(낮은 탄수화물과 높은 지방) 식단이다.

이와 관련해 그는 "이 식단을 통해 3개월 만에 8kg를 감량했다"라고 밝힌다. 과연 맛도 있고 칼로리도 낮출 수 있는 그의 다이어트 레시피는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.

더불어 폴댄스 팀의 구원투수로는 '미스터 트롯'에서 화려한 폴댄스 퍼포먼스를 보였던 나태주가 나선다.

나태주는 "뮤직비디오 촬영을 앞두고 김호중의 긴급 SOS 전화를 받았다"라며 바쁜 스케줄에도 불구하고 친한 형 김호중을 위해 한걸음에 달려왔음을 알린다.

이날 나태주는 무작위로 트는 노래에도 당황하지 않고 음악에 어울리는 다양한 폴 댄스 기술을 선보인다. 동시에 노래를 부르면서도 흔들림 없는 가창력을 유지해 탄성을 자아낸다.

한편, 오정연과 나태주가 출연하는 위대한 배태랑은 6일 오후 11시 방송된다.

