[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 멸종위기동물인 '붉은바다거북'이 경북 포항시 바닷가 백사장에서 죽은 채 발견됐다.

5일 포항해경에 따르면 전날 오후 4시54분께 포항 북구 흥해읍 용한리 해안가에서 길이 150㎝ 붉은바다거북 1마리가 죽은 채 백사장에 있는 것을 관광객이 발견해 신고했다. 해경은 거북의 부패가 심하지 않아 국립해양생물자원관으로 넘겼다.

거북목 바다거북과 파충류인 붉은바다거북은 등딱지 길이가 약 1m이며, 몸무게는 150~400㎏까지 나간다. 유난히 큰 머리로 인해 통나무 머리를 뜻하는 '로거헤드 거북'(Loggerhead Turtle)로도 불린다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr