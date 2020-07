▲권상용씨 별세, 권능오(중앙일보플러스 경영지원실장)ㆍ권종오(SBS 보도본부선임기자)ㆍ권민수(석계초등학교 직원)씨 부친상, 정선임ㆍ손수경씨 시부상 = 5일 오전 1시 50분, 서울 노원구 노원을지대학교병원 장례식장 3호실, 발인 7일 오전 8시, 02-970-8444

