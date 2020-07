행안부 3차 추경 1조6700억원 … 취약계층 일자리 30만개 제공

희망근로 지원사업에 1조2000억 투입 등 한국판 뉴딜사업 추진

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위한 3차 추가경정예산(추경)으로 1조6748억원을 확보해 취약계층 일자리 제공 사업 등에 투입한다고 3일 밝혔다. 대부분이 지역경제 활력 제고와 한국판 뉴딜 사업에 중점적으로 쓰인다.

추경예산 가운데 우선 코로나19 극복 희망일자리(희망근로) 사업에 1조2061억원이 투입된다. 코로나19로 인한 경기침체로 생계지원이 필요한 취약계층 30만명에게 공공일자리를 제공해 생계를 신속하고 안정적으로 지원한다.

소득층, 실직자, 휴·폐업자, 특수고용직(특고), 프리랜서 등이 우선선발 대상이며 생활방역·공공업무 긴급지원, 농어촌 경제활동 지원 등 10개 유형으로 나눠 일자리를 지원한다.

공공데이터 청년 인턴십에도 1161억원을 배정했다. 공공데이터 개방과 이용 활성화를 위해 데이터 분석·품질관리 등 정보통신기술(ICT) 분야 일자리 8950개를 청년들에게 제공한다.

지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권 발행비 지원 예산은 3177억원이 추가됐다. 지역사랑상품권 발행 규모가 6조원에서 9조원으로 늘어나면서 행안부는 지자체의 재정 부담을 줄이기 위해 추가 발행분 3조원의 발행비용으로 2400억원(발행액의 8%)을 지원한다. 또 기존 발행분에 대한 발행비 지원율을 4%에서 8%로 높여 777억원을 추가 지원한다.

급증하는 비대면 서비스 수요에 대응하기 2025년까지 중앙·지자체·공공기관의 정보자원 18만대를 민간·공공클라우드센터로 이전·통합하는 데도 25억원을 투자한다.

이밖에 붕괴위험지역 170곳에 디지털 관측·계측 시스템을 설치하는 재해위험지역 재난대응 조기경보시스템 구축에 287억5000만원을, 재난 현장에서 긴급하게 필요한 자원을 신속하게 공급하기 위한 재난관리자원 통합관리시스템 구축에 37억5000만원을 각각 투입한다.

한편 소방청은 이번 3차 추경으로 올해 전체 예산 규모을 33억원 증액된 2033억원을 확정했다.

동해안 산림인접마을 6개 시·군에 비상소화장치를 설치하는 사업 예산이 35억원 늘었고, 119구급 현장 병원연계 스마트시스템 구축을 위한 정보화전략계획 수립비용 1억5000만원이 신규 반영됐다.

다만 국제소방박람회, 정신건강진료비, 기본경비 등 3개 사업비 3억6000만원은 감액됐다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr