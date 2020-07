[속보] 대전 5명 추가 확진…기존 환자 근무처에서만 3명 감염

속보[아시아경제 한승곤 기자] 밤사이 대전에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 5명이 더 늘었다.

먼저 확진 된 환자가 근무한 서구의 한 의원에서만 3명이 늘었났다. 4일 대전시에 따르면 이 의원 60대 여성 환자(132번 확진자), 30대 여성 실습생(133번)과 직원(134번)의 검사 결과가 양성으로 나왔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr