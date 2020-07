진안군, 운일암반일암 국민여가캠핑장 운영자 8일까지 모집

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 진안군이 여름철 대표 관광지인 운일암반일암에 국민여가캠핑장을 준공하여 오는 8일까지 운영자를 모집해 여름 성수기 방문객을 맞을 예정이다.

총 30억원이 투입된 운일암반일암 국민여가캠핑장은 지난 2018년 9월 착공하여 자동차야영장 78면과 일반야영장 32면 등 총 110면의 규모로 지난 6월말 준공했다.

운일암반일암 국민여가캠핑장은 현재 조성 중인 운일암반일암 계곡을 관망 할 수 있는 구름다리와 운장산·구봉산을 연계한 등산, 지질탐방로 산책과 함께 캠핑을 한 번에 즐길 수 있는 1박 2일 체류형 관광코스로 인기를 끌 것으로 기대된다.

전춘성 군수는 “사계절 캠핑족들의 방문으로 연중 관광객 유치와 지역경제 유발 효과가 클 것으로 보고 있다.”며 “수려한 자연경관과 천혜의 지질자원을 가진 운일암반일암을 마이산, 용담호와 함께 관광 인프라를 구축하여 진안의 새로운 체류형 관광코스로 개발해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr