[포토]노현송 강서구청장, 국립항공박물관 개관식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 3일 오전 10시 김포공항 내 국립항공박물관 야외공간에서 열린 ‘국립항공박물관 개관행사’에 참석해 축하의 메시지를 전했다.

이날 개관식에는 진선미 국토교통위원회 위원장과 진성준, 박영순, 장경태 국회의원, 손명수 국토교통부 제2차관, 최정호 국립항공박물관장, 지역주민 등 80여 명이 함께했다.

개관행사는 코로나19 감염예방을 위해 마스크 착용은 물론, 참석자 간 충분한 거리를 유지하는 등 방역수칙을 철저히 준수하며 ▲축사 ▲항공독립운동가 동상 제막식 ▲라운딩 순으로 간소하게 진행됐다.

노현송 구청장은 “우리나라 항공 산업의 역사와 최첨단 기술을 한눈에 볼 수 있는 국립항공박물관이 문을 열게 돼 매우 기쁘게 생각한다”면서 “가장 높은 꿈을 가장 가깝게 만나는 곳이라는 비전에 걸맞게 미래 사회의 주역인 어린이와 청소년이 꿈을 키워 나가는 희망의 장소가 될 것”이라고 말했다.

국립항공박물관은 대한민국임시정부의 한인비행학교 개교(1920년7월5일) 100주년을 맞아 역사적 의미를 기리기 위해 개관식을 가졌지만 코로나19로 개관과 동시에 휴관에 들어간다.

국립항공박물관은 1층 항공 역사관, 2층 항공 산업관, 3층 항공 생활관 등 세 가지 분야로 구성됐다.

특히, 한국 최초 비행사인 안창남 선생이 몰았던 ‘금강호’ 비행기와 대한민국 임시정부 한인 비행학교에서 사용한 훈련기 등도 복원하여 전시되고 있다.

또 2~3층에는 5개의 체험교육실도 마련되어 있으며, 사전 예약으로 보잉 747 조종 시뮬레이션 등을 체험할 수 있다.

