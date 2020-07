[아시아경제 금보령 기자] 회생회사 포스링크 포스링크 056730 | 코스닥 증권정보 현재가 1,460 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,460 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 공개경쟁입찰 방식의 인수합병(M&A) 공고를 3일 공시했다.

매각방법은 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치다.

매각주간사는 광교회계법인이다. 인수의향서, 비밀유지확약서 및 인수의향서에서 요구하는 첨부서류의 제출기한은 오는 10일 오후 3시다.

