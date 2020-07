설훈 "박상기는 학자, 어디 가서 거짓말할 사람 아냐"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 설훈 더불어민주당 의원이 3일 조국 전 법무부 장관이 후보자 시절 검찰이 압수수색을 한 것은 조 전 장관을 낙마시킬 목적이라는 취지로 주장한 박상기 전 법무부 장관에 대해 "박상기 전 장관은 학자다. 어디 가서 거짓말하고 그럴 분은 아니다"라고 말했다. 이는 박 전 장관의 발언이 사실과 다르다고 반박한 검찰의 입장을 반박한 것이다.

설 의원은 이날 YTN 라디오 '노영희의 출발 새 아침'과의 인터뷰에서 "대검이 거짓말을 했는지는 정확히 모르겠지만 박 전 장관이 거짓말할 사람이 아니라는 것만은 충분히 보증할 수 있다"며 이같이 말했다.

설 의원은 '윤 총장이 당시 조 전 장관은 안 된다는 생각으로 수사에 임했겠느냐'는 질문에 "그것은 상식 아니겠느냐. 그 뒤 진행된 결과를 보면 충분히 유추할 수 있는 부분"이라고 덧붙였다.

그는 '윤 총장이 개인적으로 조 전 장관을 싫어했을 가능성이 있나'라는 질문에 "두 사람 관계는 정확히 잘 모르겠다. 조 전 장관이 윤 총장을 선택했다고 얘기를 들었는데 관계가 틀어진 데 원인은 잘 모르겠다"고 말했다.

이어 "윤 총장이 가지고 있는 그 자세는 내 식구 챙기기로 보인다. 검찰 조직만을 위한"이라며 "국민을 보며 나가는 정도(正道)와는 상당한 거리가 있는 것으로 보인다. 검찰개혁을 하자는 것이 국민의 오랜 열망인데 그것을 안 하겠다는 입장 아닌가 하는 생각이 들어 안타깝기 짝이 없다"고 했다.

이와 관련해 홍문표 미래통합당 의원은 박 전 장관이 윤 총장의 수사 개시 후 윤 총장을 사적으로 불러서 한 시간 넘게 이야기를 했다는 점을 문제제기 했다.

홍 의원은 이날 같은 인터뷰에서 "국사의 문제를 공사를 가려야 하는데 (박 전 장관과 윤 총장이) 사적으로 만나 이야기했다는 것 아니냐"며 "공적인 자리가 아니라 사적으로 박 전 장관이 한 이야기를 이 상황에 갑자기 내놔서 국가나 법원이나 검찰에 무슨 도움이 되겠느냐"고 말했다.

이어 "설 의원 말대로 (윤 총장이) 자기 식구 챙기는 차원에서 했다면 대통령은 또 자기 식구 챙기기 아니냐"며 "윤 총장을 이렇게 찍어내야만 하느냐. 국력 낭비다"라고 설 의원의 주장을 반박했다.

그러면서 "대통령이 직접 임명했다. 어떤 것도 용납하지 말고 수사하라고 임명장을 주며 특별 주문을 했다"며 "권력 비리가 있는 것에 손을 댄다고 이렇게 찍어내기 위해 온 나라 모든 권력을 다 동원해서 이렇게 하는 것은 국가나 법, 검찰을 위해서도 바람직하지 않다"고 주장했다.

박 전 장관은 전날(2일) 보도된 뉴스타파 인터뷰에서 "검찰의 목표는 조국 전 법무부 장관 후보자의 낙마였다"고 주장해 논란을 불러일으켰다.

박 전 장관은 조 전 장관에 대한 수사가 시작된 지난해 8월27일 이 사실을 이성윤 당시 법무부 검찰국장(현 서울중앙지검장)에게 전해 듣고 윤 총장을 따로 불러 이야기 했다고 밝혔다.

박 전 장관은 "(만남 자리에서 윤 총장이) '낙마'라고 이야기했다"며 "(조 전 장관이) 법무부 장관 해서는 안 된다는 이야기를 본인 입으로 했다"고 밝혔다.

박 전 장관은 또 윤 총장이 수사 개시 전까지 자신에게 보고하지 않고 일을 진행했다고도 주장했다.

이와 관련 대검찰청은 2일 저녁 즉각 입장문을 내고 "박 전 장관이 언급한 검찰총장 발언 내용은 사실과 다르다"고 반박했다.

