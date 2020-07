[아시아경제 박지환 기자] LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 30,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 41,457 전일가 30,000 2020.07.03 14:49 장중(20분지연) close 은 알에프에이치아이씨외 15개사에 대해 189억원 규모의 선급금 지급 결정을 내렸다고 3일 공시했다.

이는 자기자본 대비 2.98%에 해당한다.

회사 측은 지급 목적에 대해 "방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙에 의거해 선급금 지급 결정을 내렸다"고 밝혔다.

