헤라, 최애 컬러만 모은 립 한정판 출시

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 1,500 등락률 -0.89% 거래량 76,546 전일가 168,000 2020.07.03 09:37 장중(20분지연) close 럭셔리 뷰티 브랜드 헤라가 베스트 컬러 제품을 모아 서로 다른 분위기와 스타일로 연출해주는 ‘리버서블 듀오 세트 팜파스 란제리’ 한정판을 출시한다.

이번에 선보이는 세트는 헤라 센슈얼 파우더 매트 팜파스 컬러와 헤라 센슈얼 스파이시 누드 글로스 란제리 컬러, 팜파스 컬러 블러셔 제품으로 구성했다.

헤라 센슈얼 파우더 매트 팜파스 컬러는 작년에 한정판으로 출시했으나, 입소문이 나며 품절이 이어져 정식 출시하게 된 제품이다. 현재 헤라 립 제품 중 판매량 1위를 기록하고 있다(올해 6월 누계 기준).

헤라 센슈얼 스파이시 누드 글로스 란제리 컬러는 맑은 컬러로 도톰한 입술을 연출해주는 제품으로 올 상반기 글로우픽 뷰티 어워드 글로스·젤틴트 부분 1위를 기록한 바 있다.

이번 한정판은 이달부터 전국 백화점 및 면세점의 헤라 매장, 아모레퍼시픽몰, 시코르 등에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr