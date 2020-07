아이파크몰, 재고 면세품 2차 판매 실시

[아시아경제 이승진 기자] 아이파크몰이 신라아이파크 면세점의 재고 상품 2차 판매를 시작 한다고 3일 밝혔다.

이번 면세 상품 판매는 ‘미드나잇 면세상품 쇼핑’이라는 명칭으로 12일까지 10일간 '아이파크몰 온라인몰'에서 오후 9시부터 새벽 2시까지 한시적으로 진행되며, 아이파크몰 온라인몰 회원가입 후 주문 예약 및 결제가 가능하다.

대표 명품 브랜드로는 ‘펜디’, ‘지방시’, ‘끌로에’, ‘토즈’ 등 1차 판매 상품에 추가적으로 ‘겐조’, ‘모스키노’ 브랜드가 추가 돼 총 10개 해외 명품 브랜드의 200여 가지 품목을 만나 볼 수 있다.

이번 면세상품 할인 판매는 정부의 한시적 면세 상품 국내 판매 허용에 따라 진행된 것으로, 행사 기간 내 구매한 고객은 주문 후 통관 절차 진행을 거쳐 순차적으로 받아볼 수 있다.

판매가격은 1차 판매와 동일하게 백화점 정상가 대비 최대 70% 할인된 가격이며 수입 통관 절차 등 세금이 포함된 원가에 물류비, 상품화 작업비, 카드수수료 등을 고려해 결정됐다.

