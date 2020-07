[아시아경제 이민우 기자] SJM은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향에 완성차 판매가 줄어들어 고객사 발주가 감소해 전 공장에서 자동차 벨로우즈와 산업용 벨로우즈 제조를 중단한다고 2일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr