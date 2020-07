창원시, 코로나19 극복 위해 체육단체와 간담회 개최

창원시체육회와 장애인체육회 등 방문



[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 창원시체육회, 창원시장애인체육회를 방문해 지역 체육인들의 목소리를 직접 듣는 간담회를 했다고 2일 밝혔다.

이날 간담회는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 체육인들을 위로하고 지원하는 방안이 논의됐으며, 체육인들의 건의사항을 청취하기 위해 마련됐다.

창원시체육회는 그동안 코로나19로 시설 운영에 제약이 많아 어려움을 겪고 있는 실내체육시설에 지원금을 지원해 체육인들에게 도움을 주고 있어 감사의 말을 전했다. 이어 체육행사 개최를 위한 다양한 분야의 지원도 건의했다.

황규종 문화체육관광국장은 “체육행사 개최에 필요한 효과적인 방역 대책을 마련해 체육인들에게 실질적으로 도움이 될 수 있도록 다방면으로 지원책을 마련하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr