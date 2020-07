여수광양항만공사, 항만시설 ‘국가안전대진단’ 실시

낙포부두 등 노후부두 ‘안전점검’

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 오는 10일까지 여수·광양항 내 노후부두 시설인 낙포부두를 포함해 총 3개 항만시설에 대한 국가안전대진단을 실시한다고 1일 밝혔다.

공사는 이번 국가안전대진단에서 국민 시선에서의 항만 위해요소 등 발굴·조치를 위해 국민안전점검단(대학생 8명·민간 전문가 2명)을 운영해 안전점검을 실시한다.

점검을 통해 안전위해요소로 발견된 사항에 대해서는 시급성을 따져 긴급 유지보수와 정밀안전진단 등으로 구분해 보수·보강을 추진할 계획이다.

점검 결과는 홈페이지에 공개하고, 국가안전대진단 관리시스템을 활용한 지속 관리를 통해 점검 이력과 후속 조치 등에 반영할 예정이다.

차민식 사장은 “항만시설물로 인한 사고 발생 시 인명과 재산 피해가 크다”며 “앞으로도 철저한 안전점검을 통해 대형화되는 재난·안전사고를 예방해 안전 사각지대가 없도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr