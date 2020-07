나주시, 배로 만든 여름철 음료 신제품 4종 출시

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 배로 만든 여름철 음료 신제품 4종을 출시했다고 1일 밝혔다.

시는 이날부터 배 슬러시, 배 에이드, 배 요거트, 배 팥빙수를 로컬푸드직매장 금남점(금나와락)에서 판매한다.

이번에 출시된 배 음료의 가장 큰 매력은 순수 나주배로 만든 배 퓨레, 배 청과 함께 쌀·팥·서리태·대추 등 기타 원료가 전부 나주산 농산물이라는 점이다.

시는 소비자가 믿고 섭취할 수 있는 건강한 먹거리 문화 조성은 물론 주로 배즙에 머물러있던 배 가공의 한계를 해소해 농가 판로 확보와 소득 향상에 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

또 배 음료 신제품 출시를 기념해 구매 시 10% 할인행사를 내달 31일까지 진행한다.

관내 식당에서 결제한 당일 영수증을 제시하면 배 음료 4종 구매 시 10% 할인이 적용된다.

강인규 시장은 “이번 배 음료 출시는 나주배 가공의 다양성을 촉진시켜 배 농가의 소득 향상에 보탬이 될 것으로 기대된다”며 “금나와락에서 맛좋은 배 음료도 맛보시고 신선하고 안전한 농산물도 많이 구매해주시길 바란다”고 말했다.

