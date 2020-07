정헌율 익산시장, 민선 7기 후반기 첫 일정 ‘예산 확보’

환경개선사업과 국립감염병연구소 관심·협조 요청

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 정헌율 익산시장이 민선 7기 후반기 첫 공식 일정으로 지역 현안 해결과 예산 확보를 위해 국회 방문에 나섰다.

1일 정 시장은 국회를 방문해 김수흥(익산갑), 한병도(익산을) 의원과 전라북도 환경노동위원회, 보건복지위원회 소속 위원을 찾아 가장 시급한 지역 현안인 환경개선사업과 포스트코로나 대비 주력사업을 설명하고 적극적인 관심과 협조를 당부했다.

우선 정 시장은 환경노동위원회 위원을 찾아 장점마을 환경개선과 주민지원사업이 조속하게 마무리될 수 있도록 지원을 요청하며 폐석산 불법 폐기물 처리, 왕궁현업축사 매입사업 추진을 위한 국비 확보에 함께 노력해 주길 부탁했다.

시는 산업발전의 패러다임에서 발생한 환경문제를 해결키 위해 전반적인 환경정화 계획을 수립 추진하고 있으며, 정부의 적극적인 지원을 토대로 최대한 신속하게 마무리할 계획이다.

또 지역의 현안사업인 낭산면 폐석산 불법폐기물과 침출수를 해결키 위해 매립장 조성 등을 정부와 협의하고 있다.

이어 보건복지위원회와 예결위원회 위원을 찾아 포스트코로나 시대를 대비해 익산시가 신종 전염병 연구의 최적합지임을 설명하고 국립감염병연구소와 국립희귀질환의료원을 유치하는데 적극적인 지원을 당부했다.

정헌율 시장은 “민선 7기 후반기는 그동안 마련된 성장 동력을 토대로 지역의 새로운 산업 패러다임을 만들어나가는 중요한 시기이다”면서 “지역 정치권과 적극적인 협조와 공조로 사상 최대 규모의 국비 확보에 박차를 가하겠다”고 말했다.

