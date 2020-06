[아시아경제 이민지 기자] 케이알피앤이 케이알피앤이 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,195 전일대비 30 등락률 +2.58% 거래량 4,945,992 전일가 1,165 2020.06.30 15:30 장마감 close 는 30일 풍력발전업 업체인 여수삼산해상풍력과 강구풍력발전의 주식을 각각 10억원 규모로 총 20억원어치 취득했다고 공시했다. 이에따라 여수삼산해상풍력과 강구푹력발전에 대한 회사의 지분비율은 각각 99%에 달한다.

회사 측은 “전남 여수와 경북영덕에 추진중인 풍력발전 단지 건립 프로젝트에 참여하기 위한 것”이라며 “예상사업비는 각각 2조4000억원, 940억원이다”고설명했다.

