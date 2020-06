[종합] 文정부 부동산 정책 비판 조기숙 "올해가 정책 바로 잡을 마지막 기회라고 생각했을 뿐"

조기숙, 연일 文 정부 부동산 정책 비판

"언론에 판 깔아주기 싫어 페이스북 글 비공개로 전환"

[아시아경제 김수완 기자] 노무현 전 대통령 재임 시절 청와대 홍보수석을 지낸 조기숙 이화여대 국제대학원 교수가 문재인 정부의 부동산 정책을 비판하는 글을 올렸다가 '친문' 지지자들에게 비난을 받은 것 아니냐는 논란에 휩싸인 가운데, 조 교수가 누리꾼들과 설전을 벌이며 적극 해명에 나섰다. 언론에 알려진 것과는 다르게 지지자들에게 비난을 받지 않았다는 지적이다.

특히 부동산 정책을 비판하는 글을 올렸다가 돌연 삭제했다는 언론 보도에 대해서는 "삭제가 아니라 '혼자 보기'로 돌려놓은 것"이라고 밝혔다.

조 교수는 전날(29일) 자신의 페이스북을 통해 문 정부의 부동산 정책을 비판하는 글이 돌연 사라진 것에 대해 "제 페이스북 글을 삭제하지 않았다"며 "제 글을 혼자 보기로 돌려놓은 이유는 대통령께 전하고자 하는 메시지가 충분히 전해졌으니 정부의 대응을 지켜볼 때라는 생각이 들었고, 부동산 정책의 문제를 정치적으로 키워가려는 언론에 판 깔아주지 않으려는 의도였다"고 해명했다.

앞서 조 교수의 페이스북에서 문 정부의 부동산 정책 비판글이 사라지자 일부 언론들은 조기숙 교수가 '강성 친문' 지지자에게 공격을 받아 삭제했다는 의혹을 제기한 바 있다.

이어 "문 대통령 지지자를 자처하며 갑질에 막말하는 분들을 가끔 보는데, 진정한 지지자인지 모르겠으나 막말하면 차단하면 된다"며 "비합리적 비난은 신경 쓰지 않는다"고 적었다.

그러면서 아울러 "절친 중에 강성 (대통령) 지지자가 많지만, 오히려 지금 정부에 필요한 쓴소리를 해줘서 고맙다는 문자를 많이 받았다"고 덧붙였다.

특히 조 교수는 해당 글에 올라온 댓글로 누리꾼들과 소통했다. 한 누리꾼은 "교수님 본인의 글이 불러올 파장을 '1. 몰랐다, 2. 알았지만 썼다, 3. 알고 있기에 썼다' 묻고 싶습니다"라고 질문했다.

이에 조 교수는 "참여정부 때와 지금의 언론 환경은 180도 다르다고 생각한다. 님이 묻는 질문에 예 아니오로 답할 의무 없다고 생각한다. 참으로 무례한 질문이라 생각하며, 대화란 서로 상대를 존중할 때 가능한 거다"라고 답하기도 했다.

또 다른 누리꾼은 "교수님 기사를 자기들이 원하는 부분만 가져가서 기사를 썼다. 비판 없이 그냥 박수만 친다? 그건 독재라고 생각한다. 하여튼 안타깝고 짜증 나는 상황이다"라고 썼다.

해당 댓글에 그는 "세상엔 너무 다양한 사람들이 있다. 모두 내 맘 같지 않은 걸 당연히 받아들여야 마음이 편해진다"라고 꼬집었다.

그뿐만 아니라 조 교수는 부동산 문제 지적에 동의한 댓글에 "내년은 이미 늦었고 올해가 정책을 바로 잡을 마지막 기회라고 생각해 비판을 하게 됐다"고 설명했다.

또한, 문 대통령 보좌진의 잘못을 지적하는 댓글에는 "아랫사람 잘못도 결국 지도자 책임"이라고 언급하기도 했다.

앞서 조 교수는 같은 날 페이스북에 올린 또 다른 글에서 "문 정부가 교육은 포기했어도 부동산만큼은 중간이라도 가면 좋겠다"며 현 정부의 부동산 정책을 비판했다.

조 교수는 "부동산 정책은 국민의 삶과 재산에 너무 밀접한 정책"이라며 "국민이 실험대상도 아니고 아무리 대책을 내놔도 먹히지 않으면 다양한 의견을 청취해 정책 변화를 가져오는 게 당연한 것 아닌가. 높은 지지도가 이런 당연한 정책 결정 과정의 생략을 초래했다"라고 지적했다.

조 교수의 이날 글은 지난 28일 "문 대통령의 부동산 인식이 정확한지 점검이 필요하다"고 비판한 데 이어 두 번째다. 문 정부는 부동산 투기를 막고 집값을 안정시키기 위해 최근까지 22번의 부동산 정책을 내놓았다.

당시 조 교수는 자신의 페이스북에 '슬기로운 전세생활'이라는 제목의 글을 올려 "요즘 전세가 씨가 말랐다. 하루가 다르게 전셋값이 올라간다"고 지적했다.

조 교수는 "두 해 전 문 대통령의 최측근 인사와 부동산에 대해 대화할 기회가 있었다"며 "문 대통령이 '일본처럼 우리도 집값이 곧 폭락할 테니 집을 사지 말고 기다리라'라고 말했다고 한다"고 전했다.

이어 "일본의 경우 도쿄 인근 신도시가 공동화됐지만, 도쿄 집값은 꾸준히 올랐으며 중심부는 별로 떨어진 적도 없다고 한다"며 "일본 신도시의 몰락을 수도권 집중이 높은 우리나라에 적용하는 것이 상식적으로 말이 되나"라고 반문했다.

그는 문 정부의 부동산정책 실패 원인은 전문성 부족에 있다고 지적하기도 했다. 그는 "이 정부의 부동산정책 실패의 원인은 전문성 부족에 있다고 믿는다"며 "참여정부 고위공직자 중에는 다주택자가 많았던 기억이 없는데 이 정부에는 다주택자가 많아 충격을 받았다"고 꼬집었다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr