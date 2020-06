[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 김종득 신임 장성경찰서장이 30일 취임했다.

이날 취임식은 코로나19로 참석인원을 최소화하고 화상회의 시스템으로 이뤄졌으며, 특히 김종득 신임 서장은 앞으로의 계획과 생각을 공유하는 소통의 시간으로 마련됐다.

김종득 신임 장성경찰서장은 “주민들의 이야기를 경청해 문제를 해결해 나가는 자세가 필요하다”며 “빠르게 변화하는 사회에서 국민의 생명과 재산을 보고하기 위해 전문 지식과 책임감을 겸비한 현장 법 집행력을 확립하는 프로경찰이 돼 달라”고 당부했다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr