전남도의회, 제11대 후반기 의장에 김한종 의원 선출

부의장에 구복규·김성일 의원, 7개 상임위원장도 선출

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도의회는 30일 열린 제11대 후반기 의장선거에서 김한종 의원을 후반기 의장으로 선출했다고 밝혔다.

신임 김한종 의장은 “도민들로부터 신뢰받고 소통하는 의회로 만들어 꿈과 행복으로 희망찬 전라남도의회를 만들어 갈 것을 약속드린다”면서 “모든 의사결정을 투명하고 건전하게 이뤄질 수 있도록 의원들과 함께 협력하고 민주적이고 합리적인 의회를 운영하겠다”고 밝혔다.

김한종 의장의 주요 공약은 ▲열린 의회·강한 의회 구현 ▲의정활동 홍보 강화 ▲의원 지역숙원사업 해결 예산 증액 ▲도의회 정무특보 임명 ▲의회 민원소통위위원회 구성 추진 등이다.

김한종 의장은 장성 출신으로 제7대 전남도의회 예산결산위원장, 제9대 전남도의회 농수산환경위원장, 제11대 전반기 부의장 등을 역임했다.

아울러 이날 선거에서 부의장으로 구복규 의원(화순2, 더불어민주당), 김성일(해남1, 더불어민주당)이 각각 선출됐다.

또 7개 상임위원장으로는 ▲의회운영위원장 전경선 의원(목포5, 더불어민주당) ▲기획행정위원장 박문옥 의원(목포1, 더불어민주당) ▲보건복지환경위원장 강정희 의원(여수6, 더불어민주당), ▲경제관광문화위원장 이현창 의원(구례, 더불어민주당), ▲안전건설소방위원장 최무경 의원(여수4, 더불어민주당) ▲농림해양수산위원장 정광호 의원(신안2, 더불어민주당) ▲교육위원장 유성수 의원(장성1, 더불어민주당)이 선출됐다.

