◇ 부이사관 전보 ▶대변인실 지원근무 임용빈 ▶기획조정실 정책기획관 지원근무 김정연 ▶강원대 삼척캠퍼스 행정본부장 이석현 ▶전남대 여수캠퍼스 행정본부장 문상연 ▶한국교통대 사무국장 류재승 ▶한국체대 사무국장 김태현

◇ 서기관 전보 ▶기획담당관 최흥윤 ▶감사총괄담당관 최기수 ▶사학감사담당관 이태주 ▶유아교육정책과장 유희승 ▶미래교육기획과장 권지영 ▶이러닝과장 고영훈 ▶학생지원국 코로나19 대응 학교상황 총괄과장 최화식 ▶평생미래교육국 코로나19 대응 원격교육 인프라 구축과장 최민호 ▶교육부(온종일돌봄체계현장지원단 파견근무) 마소정 ▶한국교원대 이지은 ▶장관실 홍수영 ▶고등교육정책실 정봉출 ▶교육부(대통령비서실 파견근무) 최현석 ▶교육부(일자리위원회 파견근무) 김 율 ▶중앙교육연수원(서울대 파견근무) 지혜진 ▶학생지원국(코로나19 대응 학교상황 총괄과) 권영일 이동준 ▶평생미래교육국 지원근무 정원숙 ▶전주교대 총무처장 이석구 ▶평생미래교육국(코로나19 대응 원격교육 인프라 구축과) 이윤창

