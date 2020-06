구례군의회, 제8대 후반기 유시문 의장 선출

후반기 의장 유시문, 부의장 박정임 선출





[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군의회는 30일 제8대 후반기 원 구성을 위한 제270회 임시회를 열고 후반기 의장과 부의장을 선출했다고 밝혔다.

이날 구례군의회 본회의장에서 열린 의장단 선거는 재적의원 7명을 대상으로 의장과 부의장을 각각 투표해 의장에는 더불어민주당 유시문 의원, 부의장에는 더불어민주당 박정임 의원이 선출됐다.

유시문 의원은 “집행부와는 의회의 기능이 퇴색되지 않도록 철저한 감시와 견제를 통해 군민의 대변자 역할을 충실히 이행하고, 군민의 복리 증진을 위한 일에는 유기적인 협조와 동반자적 관계를 유지해 주민들로부터 신뢰받을 수 있도록 맡은 바 임무를 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

부의장으로 선출된 박정임 의원은 “의원·군민·집행부와 소통을 위해 열심히 노력하며 부의장으로서 해야 할 맡은 바 임무에도 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

신임 의장단은 내달 2일 현충탑 참배를 시작으로 제8대 후반기 의정 활동을 본격적으로 출발할 예정이다.

