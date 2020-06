보성군의회, 후반기 원 구성…의장에 김재철 의원 선출

제8대 보성군의회 후반기의 새로운 시작





[아시아경제 호남취재본부 박용철 기자] 전남 보성군의회는 30일, 제268회 임시회를 열어 제8대 보성군의회 후반기 원 구성을 완료했다고 밝혔다.

의장에는 3선에 김재철 의원이 당선되어 앞으로 2년간 보성군의회를 이끌어가게 됐다.

김 당선자는 전반기 행정자치위원장의 중책을 맡아 그동안 주민의 작은 소리도 귀담아들으면서 군민의 애로사항을 정책에 반영 해결하려는 노력을 통해 주민의 신뢰를 꾸준히 쌓아왔다.

김재철 의장 당선자는 “군민의 권익 신장과 복지증진, 지역사회 발전을 한 차원 높일 수 있도록 최선을 다해 군민 모두가 행복하고 살기 좋은 보성 만들기에 최선을 다하겠다”는 소감을 밝혔다.

또 “의원 상호 간 정책개발 연구모임을 활성화하여 의원역량 강화를 통해 신뢰와 소통 그리고 공감을 통해 합리적인 정책대안을 제시하는 등 하나 된 모습으로 온 열정을 다해 의정활동에 임하겠다는 다짐을 하면서 군민의 각별한 애정과 관심 부탁드린다”고 말했다.

한편, 부의장에는 김경열 의원을 선출했으며, 의장단 선거에 이어 치러진 3개의 상임위원장 선거에서는 의회운영위원장에 강복수 의원, 행정자치위원장에 김경미 의원, 산업건설위원장에 한기섭 의원을 각각 선출했다.

