우리넷, SKT와 국내표준 100G급 등 암호모듈 2종 상용화

[아시아경제 구은모 기자] 우리넷 우리넷 115440 | 코스닥 증권정보 현재가 10,000 전일대비 300 등락률 +3.09% 거래량 216,457 전일가 9,700 2020.06.30 15:03 장중(20분지연) close 은 SK텔레콤과 국산 양자암호통신 솔루션 확보의 일환으로 국내표준 256비트 암호 알고리즘을 적용한 암호모듈 2종(Crypto Module 100G급, 10G급)을 한국형 암호모듈검증(KCMVP) 과정을 통해 상용화한다고 30일 밝혔다.

100G급, 10G급 암호모듈(CM)은 우리넷에서 SK브로드밴드에 공급 중인 국산 최초 테라급 POTN(Packet Optical Transport Network) 장치에도 이미 적용되고 있다. 이를 통한 전국망 규모의 고객 전용회선 보안 솔루션으로 활용될 수 있으며, 새롭게 개발 중인 OTN기반 DCI(데이터센터연동)장치에도 암호모듈(CM)을 적용하여 데이터센터간 네트워크 보안솔루션으로도 점차 영역을 넓혀갈 예정이다.

또한 우리넷은 SK텔레콤과 국내표준 알고리즘을 적용한 암호모듈 제조 공급계약을 추진해 SK텔레콤의 양자암호 기술을 전송망 보안 솔루션으로 조기 상용화하는데 협력할 방침이다.

최종신 우리넷 대표는 “양자암호통신방식의 전송망은 타 보안 솔루션에 비해 보안성이 뛰어나고 속도 저하가 없는 것이 큰 특징으로 전용 전송망에 최신 보안기술인 양자암호화를 상용화한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 “SK텔레콤과 지속적인 협력을 통해 양자암호 관련 선도 기업으로서 최선을 다할 것"이라고 말했다.

SK텔레콤 관계자는 “이번에 우리넷과 협력을 통해 개발되는 암호모듈은 양자암호통신에 필요한 양자키분배와의 연동을 고려해서 최신 유럽전기통신표준화기구(ETSI) 규격을 반영하여 개발된다”고 설명했다.

우리넷은 지난해 9월 SK텔레콤과 '한국형 암호모듈 검증을 위한 암호모듈 개발' 계약을 체결한 바 있다. 현재 우리넷과 SK텔레콤은 현재 KCMVP의 요구사항을 반영하여 인증 신청을 완료한 상태로 알려졌다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr