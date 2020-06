전남도, 관광할인카드 ‘남도패스’ 이벤트 다채

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 내달 1일부터 19일까지 관광 할인카드 ‘남도패스’ 이벤트를 다채롭게 준비했다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘코로나19’로 위축된 관광산업을 활성화하기 위해 마련됐다.

▲남도패스 충전금액의 10% 추가충전 ▲템플스테이 이용고객 추첨을 통한 1만 원권 증정 ▲남도한바퀴 이용고객 추첨을 통한 5000원 권 증정 ▲남도에서 한 달 여행하기 참여자 전원 1만 원권 증정 등 다양한 혜택이 주어진다.

도는 남도패스 이용객들의 만족도 향상을 위한 지역 특별할인 가맹점 확대에도 노력을 기울이고 있다.

최근 남도패스 가맹점 집중 발굴·모집기간을 운영하는 등 연말까지 꾸준히 발굴해 현재 311개소(전남 212·광주 99)를 500개소 이상으로 늘릴 계획이다.

‘남도패스’는 전국 어디서나 결제가 가능한 선불·충전형 결제 카드다. 광주·전남의 숙박·교통·관광시설에서 다양한 할인혜택을 누릴 수 있다.

제휴가맹점인 전국 70개 프랜차이즈 260만 매장과 전남·광주 주요 관광지 숙박·교통·레저시설에서 최대 60%까지 할인 혜택 등을 받을 수 있다.

자세한 할인 정보는 남도패스 누리집에서 확인하면 된다.

또 모바일 앱(App)에서 계좌등록을 통해 별도 비용 없이 충전할 수 있어 사용도 편리하다.

이광동 전남도 관광과장은 “포스트코로나 시대를 맞아 개별·가족단위 여행객이 전남에서 알뜰한 여행을 즐길 수 있도록 가맹점을 확대하고 다양한 혜택을 발굴할 계획이다”며 “여행객들은 안전수칙을 잘 지켜 안전 여행문화 확산에 동참하며 전남에서 심신을 재충전하길 바란다”고 말했다.

