브레인콘텐츠, 100억 규모 전환사채 발행…비대면 사업 강화

계열사 현금성 자산 1400억 넘어서…인수·합병 추진

브레인콘텐츠 브레인콘텐츠 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 643 전일대비 44 등락률 +7.35% 거래량 3,461,757 전일가 599 2020.06.30 15:02 장중(20분지연) close 가 100원 자금을 조달해 본격적인 인수·합병(M&A)에 나선다.

브레인콘텐츠는 100억원 규모의 전환사채(CB)를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

브레인콘텐츠는 전환사채 자금 납입을 마무리하면서 모든 계열사를 합친 현금성 자산은 1400억원을 넘어섰다. 풍부한 현금성자산을 바탕으로 비대면(언택트) 사업 강화를 위한 투자자금으로 사용한다는 계획이다.

문종욱 브레인콘텐츠 대표는 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 어려운 시장환경에서 재무안정성과 성장 잠재력을 인정받아 성공적으로 자금을 조달했다"고 설명했다.

이어 "포스트 코로나 시대를 대비해 기업가치를 극대화할 언택트 비즈니스 기업을 인수·합병하는 데 속도를 내겠다"며 "의미 있는 결과가 나올 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr