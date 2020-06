[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강서구 <4급 전보>▲미래경제국장 정재봉 ▲생활복지국장 정영숙 ▲구의회사무국장 김남식

<5급 전보>▲재무과장 이미순 ▲가족정책과장 송삼선 ▲건설관리과장 김용환 ▲등촌제2동장 이대철 ▲방화제3동장 나용수 ▲신청사건립추진단장 직무대리 홍진표 ▲협치분권과장 직무대리 김옥단 ▲지역경제과장 직무대리 김강수 ▲스마트도시과장 직무대리 김성태 ▲염창동장 직무대리 유승복 ▲화곡제3동장 직무대리 김건년 ▲우장산동장 직무대리 채상병

