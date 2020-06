“나노복합소재 센서 개발은 내 손에 … ”

부경대생, 한국연구재단 연구장려금 지원사업 선정

기계설계공학과 박사과정 4년 최백규씨 연구비 2000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 기계설계공학과 박사과정 4년 최백규씨(지도교수 강인필)가 한국연구재단의 2020년도 이공분야 학문후속세대 양성사업에 뽑혀 연구장려금을 받는다.

이 사업은 박사과정 대학원생의 학위 논문 연구와 관련된 창의적, 도전적 아이디어를 주도적이고 독립적으로 연구할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

최 씨는 이번 사업 선정으로 1년 동안 연구비 2000만원을 지원받아 연구를 진행한다.

최 씨가 이번 사업에 제출해 선정된 연구 과제는 ‘초탄성 재료의 비선형 거동 계측을 위한 탄소나노 기반 대변형 스트레인 센서의 전왜성 메커니즘 분석 및 설계 연구’다.

그는 이 연구과제에서 고무와 같은 초탄성 재료의 비선형 거동, 즉 불규칙한 변형에 따른 물리량을 측정하는 나노 복합소재 센서 개발 계획을 제시해 연구계획과 발전가능성, 기대효과 등을 높이 평가받았다.

그는 탄소나노 복합소재 기반 센서 관련 연구를 지금까지 진행하며 다방면의 분야에서 실용화를 위한 연구를 수행하고 있으며 대한기계학회 우수논문상, 한국공업화학회 우수논문상을 수상하는 등 연구역량도 인정받았다.

그는 이번 연구를 통해 탄소나노 기반 대변형 전왜성 방식 스트레인 센서의 실험적 전왜성 메커니즘 연구를 바탕으로 센서의 신뢰성 향상을 위한 제작형상 설계연구와 함께 초탄성 재료와의 비선형 거동 관계를 분석할 계획이다.

한편 최 씨가 속한 나노지능형재료실험실은 나노 복합소재 센서 분야 연구를 진행하며 지난해에 이어 연속으로 한국연구재단 학문후속세대양성사업에 선정되는 성과를 냈다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr