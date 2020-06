제주항공, 국내 6개노선서 '펫팸족' 대상 할인 프로모션

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 16,050 전일대비 50 등락률 -0.31% 거래량 45,887 전일가 16,100 2020.06.30 10:27 장중(20분지연) close 은 오는 7월31일까지 반려동물과 여행을 계획하는 펫팸족(pet과 family를 합성한 단어)을 위해 국내선 6개 노선을 대상으로 운임 할인 행사를 실시한다고 30일 밝혔다.

제주항공은 이번 프로모션을 통해 유류할증료 및 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 총액운임 기준 김포~제주는 1만5000원, 광주~제주는 1만4900원, 대구~제주는 1만5900원, 부산~제주 1만5900원, 여수~제주 1만4900원, 청주~제주 1만5900원부터 판매한다.

아울러 이용객에겐 주중 3000원, 주말 5000원의 항공권 할인 쿠폰도 제공한다. 자세한 내용은 제주항공 홈페이지에서 확인하면 된다.

한편 제주항공의 반려동물 동반 서비스는 개와 고양이, 새에 한해 운송용기와 반려동물 1마리의 무게를 합쳐 5㎏까지만 기내에 동승할 수 있으므로 주의가 필요하다. 해당 서비스의 할인 전 비용은 ㎏당 2000원이며, 승객의 수하물 소지여부와 관계없이 요금이 부과된다. 편당 기내반입은 2마리로 제한되기에 예매 전 운송가능 여부에 대해 확인해야 한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr