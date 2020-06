KAI, 방사청과 6883억원 규모 TA-50 훈련기 2차 양산계약 체결

[아시아경제 유제훈 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 450 등락률 +1.91% 거래량 195,304 전일가 23,500 2020.06.30 10:26 장중(20분지연) close 산업(KAI)는 지난 29일 방위사업청과 TA-50 전술입문용훈련기 2차 양산계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약은 오는 2024년까지 TA-50 훈련기 항공기와 종합군수지원체계를 납품하는 것으로, 총 6883억원 규모다. TA-50은 공군 조종사의 전술훈련을 위한 항공기로 T-50고등훈련기를 기반으로 레이더와 공대공·공대지 무장이 장착됐다.

KAI 관계자는 "T-50 계열 항공기는 2005년부터 공군에서 운영되며 높은 훈련효과가 검증됐다"면서 "최고의 조종사가 양성되도록 무결점 품질의 항공기를 납품하겠다"고 밝혔다.

KAI는 이번 2차 사업을 기반으로 국내 항공제조업의 위기를 극복하는 한편, 해외시장 확대에도 나선단 계획이다.

현재 T-50계열 항공기는 인도네시아, 필리핀, 이라크, 태국에 총64대 수출됐다. 이들 항공기는 우수한 운용 실적을 기반으로 기존 수출국의 인접국으로부터 높은 관심을 받고 있다는 게 회사 측 설명이다.

이에 따라 KAI는 해외시장 확대를 위해 FA-50을 기반으로 수출 잠재 고객의 요구에 맞춰 무장 능력 강화, 항속거리 확장 등의 성능개량을 진행 중이다.

KAI 측은 "항공기 원가 경쟁력 강화는 물론, 산학협력과 금융지원, 기술지원, 교육훈련 등 다양한 고객 맞춤형 패키지 개발을 통해 동남아, 중남미 등 주요 마케팅 국가를 공략할 것"이라고 밝혔다.

