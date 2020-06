파리바게뜨, 7월 ‘파바데이’…3천원 할인 혜택

[아시아경제 이선애 기자] 파리바게뜨가 7월의 ‘파바데이’ 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

‘파바데이’는 매월 1일 매장에서 제품 구매 시 총 구매액이 1만3000원 이상일 경우 소비자에게 3000원 할인 혜택을 제공하는 프로모션이다.

‘파바데이’의 ‘파바’는 소비자들이 파리바게뜨를 친근하게 줄여 부르는 애칭에서 비롯됐다. 한 달을 시작하는 첫날, 다양한 혜택을 제공하겠다는 취지에 맞춰 매달 진행 중이다.

특별히 7월 파바데이에는 본격적인 장마철을 맞아 1일에 비가 한 방울이라도 내리면 ‘뽀드득 그릴 소시지 50% 혜택 쿠폰’을 추가로 제공한다. 해피앱 내 3000원 쿠폰을 사용한 고객을 대상으로 제공하며, 쿠폰은 10일에 MY 쿠폰함으로 지급된다.

'아이스캔디 1+1 모바일 쿠폰' 프로모션도 진행한다. 7월1일과 2일 양일간 참여 가능하며, 쿠폰은 해피앱과 파리바게뜨 공식 카카오톡 플러스친구를 통해 선착순으로 다운로드 받을 수 있다

이와 함께 파리바게뜨는 7월부터 9월까지 3번의 '파바데이' 3천원 혜택 쿠폰을 모두 사용한 해피앱 소비자를 대상으로 신제품 쿠폰을 증정하고, 해피앱 신규 가입자에게는 ‘정통 우유 식빵 1봉 교환 쿠폰’도 제공한다.

해피앱 내 해피오더 메뉴를 통해 ‘파바 딜리버리’나 픽업 서비스 주문 시에도 구매금액이 1만300원 이상일 경우 3000원 혜택을 지원한다.

