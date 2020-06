[아시아경제 김연주 인턴기자] 대구에서 한 여성이 열차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

30일 경찰에 따르면 전날(29일) 오후 10시50분께 대구 중구 달성동 원대지하차도 인근 철길에서 서울행 화물열차에 신원이 밝혀지지 않은 한 행인이 치여 숨졌다.

사망자는 여성이라는 점 외에 아직 구체적인 신원은 확인되지 않고 있는 것으로 알려졌다.

이 사고로 경부선 상행선 일부 열차들의 운행이 10여분 정도 지연됐다.

경찰과 코레일은 사망자 신원과 사고 경위 등을 조사하고 있다.

