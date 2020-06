환자 이송·화재 진압할 '다목적 대형 소방헬기' 호남권 배치

소방청, 각종 사고·재난현장 구조활동 신속성 높아져

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 야간과 산악구조, 섬 지역의 응급환자 이송 뿐 아니라 산불 등 화재 진압에도 더욱 신속히 대응할 수 있는 다목적 소방헬기를 전남 화순 중앙119구조본부 호남119특수구조대에 배치했다고 30일 밝혔다.

소방청은 이날 안전비행다짐 행사를 갖고 이 소방헬기 운항을 시작한다.

새로 배치된 소방헬기는 프랑스 에어버스사의 H-225 기종으로 460억원이 투입됐다. 탑승인원은 최대 28명이며 최대 비행가능거리 841㎞, 비행시간은 5시간30분으로 장거리 및 야간운항이 가능하다.

소방헬기를 운항할 소방항공팀은 조종사, 정비사 및 구조·구급대원 등 15명으로 조직돼 있으며, 격납고와 헬기 이착륙장, 사무실 등을 갖췄다.

헬기에는 운항 안전강화를 위해 공중충돌경고장치, FLOAT(비상부유장치), ADELT(비상위치지시용 무선표지설비), 디지털전자지도, 모니터, 상태감시장치 등 안전장비 7종을 장착했다. 안전운항을 위해 임무숙달 비행 등 5개월 동안 훈련을 하고 100시간 정비, 합동점검 등도 실시했다.

이상규 중앙119구조본부장은 "섬이 많고 해안선이 긴 호남 지역에 대형 소방헬기가 배치돼 각종 사고·재난에 신속하게 대응할 수 있게 됐다"며 "국민의 안전과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.

전국에는 임차헬기 2대를 포함해 총 30대(중앙 4대·지방 26대)의 소방헬기가 운항중이다. 중앙119구조본부에선 수도권과 영남, 호남 3개 권역에 배치가 완료됐고, 7월에는 충청·강원119특수구조대(충북 충주)에 소방헬기를 배치할 계획이다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr