[클릭 e종목]"와이지엔터테인먼트, 블랙핑크 앨범 판매량 최고 수준 기대"

하나금융투자 보고서, 목표주가 7%↑

블랙핑크 효과, 트레져12 데뷔 긍정적

[아시아경제 이민지 기자] 하나금융투자는 30일 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 37,000 전일대비 3,150 등락률 +9.31% 거래량 4,349,566 전일가 33,850 2020.06.29 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 블랙핑크 앨범 판매량이 크게 늘어날 수 있다며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 직전보다 7% 올린 4민4000원을 제시했다.

블랙핑크의 글로벌 성과와 더불어 앨범당 판매량은 2번의 컴백을 가정했을 때 2021년 130만장을 기록할 것으로 판단된다. 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 37,000 전일대비 3,150 등락률 +9.31% 거래량 4,349,566 전일가 33,850 2020.06.29 15:30 장중(20분지연) close 는 전사적으로 연간 100만장 이상의 앨범을 판매한 적이 없다.

이기훈 하나금융투자 연구원은 “핵심 매출인 투어 재개가 쉽지 않은 만큼 단기 매매 관점에서 접근해야겠지만 오는 9월까지 트레져 12 데뷔를 포함한 기업가치 상향 모멘텀이 집중돼 있다”라며 “코로나19 완화와 한한령 완화 기대감이 겹친다면 역사적 신고가를 기대할 수 있을 것”이라고 설명했다.

지난 26일 컴백한 블랙핑크 음원은 유튜브 역사상 최단 시간 내 1억뷰를 돌파했다. 또 스포티파이 내 케이팝 최고 순위를 기록했고 QQ뮤직에서도 100만 다운로드를 돌파하는 등 해외 모든 플랫폼에서 역대급 기록을 내고 있다.

앨범판매량의 경우 이미 중국 기부공구 예약만 30만장을 넘어서고 있다. 경쟁 팬덤인 트와이스와 아이즈원의 50만장 돌파, 첫 정규앨범 효과 등을 고려했을 때 60만장 이상 팔릴 수 있을 것으로 추정된다. 지난 2년건 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 37,000 전일대비 3,150 등락률 +9.31% 거래량 4,349,566 전일가 33,850 2020.06.29 15:30 장중(20분지연) close 의 평균 앨범 판매량은 75만장이다.

블랙핑크는 7~8월 스페셜 컴백과 9월 정규 앨범 발매가 예정돼 있어 2회 이상 컴백이 예상된다. 모든 지표가 우상향할 가능성이 있어 앨범 판매량은 회사 내 역사상 최고 수준을 기록할 가능성이 크다. 이기훈 연구원은 “트레져12 역시 7월 내 데뷔를 앞두고 있고 데뷔전부터 유튜브 구독자 100만명을 돌파했다”며 “일본인 4명을 보유해 시가총액 1조원 돌파 가능성을 갖고 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr